شباب الأهلي والشارقة في نهائي دوري السلة

المصدر: (دبي - ياسر قاسم)

ضرب فريقا شباب الأهلي والشارقة، موعداً في نهائي دوري السلة للرجال للعام الثاني على التوالي، عقب فوزهما «ذهاباً وإياباً» على النصر والبطائح، في الأدوار النهائية التي تقام بنظام «بست أوف 3»، وفاز شباب الأهلي على مضيفه النصر أول من أمس في مباراة الإياب بنتيجة 92 - 79، وبسط أفضليته المطلقة على نتائج الفترات الأربع بالنتائج (27 - 22 و19 - 17 و21 - 18 و25 - 22).

وتغلب الشارقة على البطائح 79 - 63، إذ حسم نتيجة الربعين الأول والثالث لمصلحته 24 - 12 و22 - 17، فيما تفوق البطائح في الربع الثاني 17 - 16، وتعادل الفريقان في الربع الرابع 17-17.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز