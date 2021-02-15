«انتخابات الطائرة» إلى نقطة الصفر

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

يتاقش مجلس إدارة اتحاد الكرة الطائرة في اجتماعه اليوم قرار مركز الإمارات للتحكيم الرياضي، باعتماد أندية البطائح، الذيد، المدام ومليحة، أعضاء عاملين بالاتحاد، وهو القرار الذي يؤدي لإلغاء قرارات الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد في أغسطس 2020، ويعيد انتخابات مجلس الإدارة الجديد للاتحاد، إلى نقطة الصفر، بعد ارتفاع عدد الأندية التي تملك حق التصويت إلى 17 نادياً.

وأصدر مركز الإمارات للتحكيم الرياضي قراراً باعتبار أندية البطائح، والذيد، والمدام ومليحة أعضاء عاملين بالاتحاد ، مع رفض دعوى اتحاد كلباء موضوعياً نظراً لرفعها قبل موعد استيفاء شرط العضوية العاملة.

وأكد المركز أن الأندية الأربعة تتمتع بكل حقوق العضو العامل بموجب اللوائح، مع إلغاء القرارات التي اعتمدتها «عمومية الاتحاد» في أغسطس 2020، واستندت هيئة التحكيم برئاسة عبد الرزاق سفلو، على اللائحة التنفيذية للاتحادات، والمعتمدة في الهيئة العامة للرياضة والخاصة بتحويل العضو من مساند إلى عامل بعد سنتين على انتسابه للجمعية العمومية، بجانب تحقيق متطلبات العضوية العاملة.

وأبدى علي بو جسيم رئيس المركز سعادته بإصدار أول حكم تحكيم للمركز، وقال: مهمتنا تستهدف ترسيخ مفاهيم العدالة والنزاهة، ونشر ثقافة التحكيم الرياضي.

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