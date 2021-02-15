طواف «أبوظبي الجميلة» يحتفي بالوصول إلى المريخ

المصدر: أبوظبي - وام

اختتمت، أول من أمس، جولة طواف «أبوظبي الجميلة» لمسافة 120 كم بمشاركة 250 رياضياً ورياضية، من مختلف الجنسيات، رسموا لوحة إبداع احتفالاً بنجاح مهمة «مسبار الأمل»، وتقدم المشاركين نخبة من كبار الشخصيات وعلى رأسهم الشيخ زايد بن خليفة بن سلطان بن شخبوط آل نهيان رئيس مجلس أمناء «مؤسسة الشيخ سلطان بن خليفة آل نهيان الإنسانية والعلمية»، ومعالي الدكتور مغير خميس الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع، ومعالي الدكتور أحمد مبارك علي المزروعي عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب رئيس المجلس التنفيذي، واللواء م عبدالله السيد الهاشمي، وعبدالمنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، وسعيد عبدالله الفهيم، وعارف العواني أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي، والنخيرة الخيلي الرئيس التنفيذي لإدارة نادي أبوظبي للدراجات الهوائية.

واحتفل الجميع بنجاح مهمة «مسبار الأمل» ووصوله إلى مدار الكوكب الأحمر، لتكون الإمارات أول دولة عربية وإسلامية تدخل هذا المجال، وثالث دولة في العالم تنجح في المهمة من أول محاولة.

أهداف

وقال عبد المنعم الهاشمي: كل الشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإلى قيادتنا الرشيدة، خاصة وأن الطواف يأتي ترجمة للتوجيهات السامية بتحقيق أهداف عدة في نشاط واحد، منها أهداف رياضية وصحية وسياحية لإبراز المعالم الشهيرة في مدينة أبوظبي، مشيراً إلى أنه من أجل ذلك تمت تسمية السباق بـ«طواف أبوظبي الجميلة»، مؤكداً على الاهتمام الكبير بالجوانب الصحية والرياضية لأبناء الإمارات والمقيمين فيها.

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