تحضيرات طوّاف الإمارات تدخل مراحلها النهائية

المصدر: أبوظبي – البيان الرياضي

دخلت تحضيرات طوّاف الإمارات 2021، الحدث العالمي الوحيد في منطقة الشرق الأوسط ضمن أجندة سباقات الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، مراحلها النهائية لانطلاق الطواف الذي يقام في الفترة من 21 وحتى 27 فبراير الجاري، بمشاركة 20 فريقاً عالمياً، تضم نخبة من أبرز فرق ونجوم العالم في سباقات الدراجات الهوائية للمحترفين، والذي يقام بتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي.

وتجري الفرق المشاركة تدريباتها يوم 19 فبراير الجاري اعتباراً من الساعة التاسعة والنصف صباحاً وحتى الخامسة مساءً في مضمار الوثبة للدراجات بأبوظبي، على أن يقام في الخامسة مساء اليوم التالي المؤتمر الصحافي لنخبة الدراجين المشاركين في الطوّاف.

اتفاقية

من جهة أخرى وقّع مجلس أبوظبي الرياضي اتفاقية مع الاتحاد العربي للرياضة الجامعية، لرعاية مرحلة مسبار الأمل الرابعة في طواف الإمارات، وقام بتوقيع الاتفاقية عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وعلي الظاهري المدير التنفيذي للاتحاد العربي للرياضة الجامعية، وذلك في مقر مجلس أبوظبي الرياضي.

وتقام المرحلة الرابعة لطواف الإمارات 24 الجاري مرحلة «مسبار الأمل»، وتبلغ مسافتها 204 كلم، حيث تنطلق من جزيرة المرجان في إمارة رأس الخيمة، وتمر بإمارة أم القيوين على طول الطريق، وتعود من جديد لتختتم في جزيرة المرجان.

ريادة

وأكد محمد إبراهيم المحمود النائب الثاني لرئيس اللجنة الأولمبية عضو مجلس إدارة مجلس أبوظبي الرياضي أن تنظيم النسخة الثالثة من طواف الإمارات السباق العالمي الوحيد في المنطقة رغم الظروف الصحية العالمية الحالية، يعكس الحرص الكبير للإمارات على استمرار الفعاليات وعدم توقف عجلة الحياة الرياضية واستضافة الفعاليات الدولية.

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