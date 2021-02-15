«التشيك للخماسي» يواصل تدريباته في دبي

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

يواصل المنتخب التشيكي لرياضة الخماسي الحديث «البنتاثلون» تدريباته المكثفة في «مجمع حمدان الرياضي» متعدد الاستخدامات، وذلك ضمن المعسكر التدريبي الذي يستمر حتى 20 فبراير الجاري، ويأتي في إطار استعداداتهم لخوض منافسات أولمبياد طوكيو التي تنطلق في يوليو المقبل.

وعبّر أعضاء المنتخب عن سعادتهم البالغة بالتواجد والتدريب في دبي وبالترحيب الكبير الذي لاقوه منذ لحظة دخولهم إلى أرض الدولة، وأبدوا إعجابهم بمدى التطور الذي وصلت إليه الدولة، وبالتنوع الكبير في الجنسيات والثقافات التي تعيش في دبي بتناغم وسلام، وبقدرة دولة الإمارات على احتواء الوباء وجهودها في حماية كل أفراد المجتمع من خلال الإجراءات الاحترازية القوية المطبقة وسعيها لتطعيم الجميع باللقاح المضاد لـ«كوفيد 19».

وأشاد المنتخب التشيكي بمستوى «مجمع حمدان الرياضي» متعدد الاستعمالات وبالمنشآت الرياضية الرائعة المجهزة بأفضل التقنيات العالمية الحديثة المناسبة لجميع الرياضات والخدمات المتوفرة فيها لتحقيق كل سبل الراحة والسلامة للرياضيين، حيث يعد المجمع أحد أهم الوجهات الرياضية المفضلة للتدريبات، حيث يستمتع الرياضيون بتصميمه المميز الصديق للبيئة وتنوع صالاته ومسابحه.

ويعمل منتخب التشيك لرياضة الخماسي الحديث على تجربة وسائل وتقنيات حديثة في التدريب على رياضة الرماية والمبارزة لتحسين أدائهم بالشكل الذي يؤهلهم للفوز في أولمبياد طوكيو، حيث تم إعداد برنامج تدريبي مكثف يقام يومياً من الساعة العاشرة صباحاً حتى الساعة السادسة مساءً في قاعات المبارزة بالمجمع والمسبح الرسمي وفي الصالة الرياضية والمنطقة المحيطة بمبنى المجمع.

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