دولية «مسبار الأمل» لأصحاب الهمم تشكر منصور بن محمد

المصدر: دبي - البيان الرياضي

وجهت اللجنة المنظمة لبطولة «مسبار الأمل» لـ «قوى أصحاب الهمم»- «الجائزة الكبرى دبي 2021» الشكر إلى سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي، على متابعة سموه لأصحاب الهمم وسلامتهم وتطبيق أعلى المعايير الاحترازية، ليقود ذلك إلى نجاح أولى بطولات «أصحاب الهمم» في العالم بعد جائحة كورونا لتغادر الوفود التي شاركت في نسخة «أم الألعاب» الدولة بصحة وسلامة.

شكر

وأوضح ماجد العصيمي رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية مدير بطولات فزاع الدولية لأصحاب الهمم أن كلمات سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم قبل انطلاقة الحدث منحت اللجنة المنظمة الإرادة والهمّة العالية للوصول بالحدث إلى آفاق النجاح الذي ينشده كل من شارك في البطولة، كما عودتنا دبي والتي باتت رقماً مهماً ومركزاً إقليمياً وعالمياً لرياضة «أصحاب الهمم».

مجد

وقال: إن اهتمام سموه بـ «أصحاب الهمم» يمثل مصدر إلهام لكل من يسعى لبلوغ المجد، ويعمل بمثابرة لتحقيق أهدافه بهمة كبيرة من أجل الوصول إلى القمة بسقف طموحات كبير عنوانه الإرادة والعزيمة، في ظل الاهتمام الكبير الذي تحظى به هذه الفئة من «القيادة الرشيدة» لتعزيز المكتسبات بحصد المزيد من الإنجازات في المحافل القارية والدولية، مسجلة العديد من النجاحات، ليحمل «أصحاب الهمم» مشعل التفوق والإبداع.

دعم

وأضاف العصيمي: الإشادة الدولية بتنظيم دبي لهذا الحدث الاستثنائي هي ثمرة الدعم غير المحدود الذي تقدمه «القيادة الرشيدة» للرياضة والرياضيين من «أصحاب الهمم»، وثقتها بإمكانات هذه الفئة الفعّالة في المجتمع من أجل خدمة الوطن. كما وجه الشكر إلى مجلس دبي الرياضي على متابعته الدقيقة واليومية لكل تفاصيل هذا الحدث العالمي المهم، ولكل من أسهم في إبراز وجه الإمارات ودبي المشرق مما أسهم في نجاح أولى بطولات «أصحاب الهمم» في العالم.

وقال: إن إشادة أندرو بارسونز رئيس اللجنة البارالمبية الدولية والوفود شهادة نجاح لنا جميعاً، ومسؤولية جديدة.

تميز

وكان أبطالنا قد حققوا ميداليتين، فضية وبرونزية في اليوم الأخير، الذي كانت الإثارة عنوانه البارز حينما حصل عباد علي عباد على المركز الثاني في رمي القرص أف 37، فيما فازت إنصاف النعيمي ببرونزية دفع الجلة أف 34، لترفع الإمارات غلتها من الميداليات إلى 13 بواقع 6 فضيات و7 برونزيات.

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