أنس جابر تستعد لـ «سوق دبي الحرة للتنس»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تستعد أيقونة التنس العربية، أنس جابر والتي ألهمت العديد من النساء في العالم العربي إلى المشاركة في بطولة سوق دبي الحرة للتنس 2021 التي تقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، خلال الفترة ما بين 7 و20 مارس 2021 على أرض استاد سوق دبي الحرة للتنس. وكانت اللاعبة التونسية قد اكتسبت شهرتها العالمية في عام 2011 عندما توّجت بلقب بطولة فرنسا المفتوحة «رولان غاروس» للناشئات.

وتطمح أنس جابر بأن تكون مصدر إلهام للشابات العربيات، ، حيث قالت : «لطالما تجسد حلمي في رؤية المزيد من اللاعبات العربيات يلعبنّ في البطولات الدولية وهو برأيي ليس بالأمر صعب المنال» واستطاعت جابر في عام 2018 خلال مشاركتها في بطولة كأس الكرملين التغلب على حاملة لقب بطولة أمريكا المفتوحة سلون ستيفنز، لتكون أول لاعبة تونسية تصل إلى نهائيات بطولات اتحاد التنس النسائي، وفي عام 2019، وصلت إلى نصف نهائي بطولة إيستبورن.

سجل حافل

وقال كولم ماكلوكلين النائب التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة: «تتمتع جابر بسجل حافل من الإنجازات والذي بدأنا بمتابعته منذ بداية مسيرتها المهنية، حيث شهدنا خلال السنوات الماضية من بطولة سوق دبي الحرة لفئة السيدات مستوى التقدم الواضح لتصبح واحدة من أهم اللاعبات المشاركات في البطولة، وتؤكد مكانتها كمنافس على أعلى المستويات، ونرحب بعودتها مجدداً إلى دبي ونتمنى لها النجاح والتوفيق».

وقال صلاح تهلك مدير بطولات سوق دبي الحرة للتنس: «على الرغم من أنه لم يحالفها الحظ في الموسمين الماضيين لمواجهة حاملة لقلب البطولة مرتين إيلينا سفيتولينا أو اللاعبة سيمونا هاليب، إلا أنها أثبتت قدرتها في مواجهة أهم اللاعبات، ونحن نتطلع بشغف لمعرفة مدى تقدمها هنا خلال الشهر المقبل».

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