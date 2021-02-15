«الجوجيتسو» يُشيد بـ«فريق برنامج أوسس»

المصدر: أبوظبي- البيان الرياضي

أشاد اتحاد الإمارات للجوجيتسو بالجهود الهائلة، التي بذلها أعضاء فريق برنامج أوسس التطوعي، لضمان الالتزام بأعلى معايير الصحة والسلامة وحُسن سير الفعاليات الرياضية المرموقة التي يُنظمها الاتحاد، وكان متطوعو برنامج أوسس جزءاً من الفريق المنظم للجولات الأولى من بطولتي دوري أم الإمارات، وكأس نائب رئيس الدولة للجوجيتسو، والتي أقيمت في صالة راشد بن حمدان بنادي النصر بدبي يومي 15 و16 يناير الماضي، كما دخلوا مرحلة الاستعداد للمشاركة في تنظيم الجولة الأولى لكأس صاحب السمو رئيس الدولة .

وشكّل فريق متطوعي برنامج أوسس جزءاً لا يتجزأ من فريق العمليات لدى اتحاد الإمارات للجوجيتسو.

و قال فهد الشامسي، المدير التنفيذي لاتحاد الإمارات للجوجيتسو: نشكر أعضاء فريق برنامج أوسس التطوعي على جهودهم العظيمة المبذولة التي أتاحت للاتحاد ضمان إجراء فعالياتنا بكفاءة، وتوفير بيئة للتنافس والعمل تتسم بأعلى مستويات الأمان.

وقالت أميرة المحرمي، مديرة فريق برنامج أوسس التطوعي: يشكل العمل التطوعي جزءاً أساسياً من نسيج المجتمع الإماراتي، كما أن مساعدة الآخرين تمثّل إحدى القيم النبيلة التي غرسها في نفوسنا القائد المؤسس المغفور له، بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

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