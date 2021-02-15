الرجبي يحقق برونزية «عربية الرجال والسيدات»

المصدر: الإسكندرية – البيان الرياضي

توج منتخبا الإمارات للرجبي للرجال والسيدات بالميداليات البرونزية في البطولة العربية للرجبي، التي اختتمت مساء أول من أمس في مدينة الإسكندرية المصرية، وتوّج الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضية الفائزين، بحضور الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري والمهندس شريف العريان الأمين العام للجنة الأولمبية المصرية وقيس الظالعي رئيس الاتحادين الآسيوي والعربي للرجبي، والدكتور شادي نائب رئيس الأكاديمية العربية، والمهندس حسام صاحب رئيس الاتحاد المصري.

وتوج منتخب مصر بالميداليات الذهبية ونيل الكأس في بطولتي الرجال والسيدات.

وهنأ الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري الفائزين، كما رحب بكل الضيوف في هذا التجمع العربي الكبير، مؤكداً أن هذا الحدث شرف للأكاديمية أن تستضيفه بهذا العدد من الدول العربية، كما توجه قيس الظالعي بالشكر إلى جمهورية مصر العربية على حسن التنظيم المشرّف، مثنياً على كل الجهود التي قامت بها الأكاديمية ودعم الوزارة وكل الجهات السيادية والوصول بالبطولة إلى هذا المستوى المتميز.

وكان حفل ختام البطولة قد شهد عرضاً مبهراً قدمته الأكاديمية العربية بالموسيقى العسكرية وحملة الأعلام في طابور عرض لكل المنتخبات.

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