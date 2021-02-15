ختام متميز لبطولة «مواي تاي نايت دبي»

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

شهدت صالة فيستيفال ارينا في دبي ليلة أول من أمس منافسات بطولة مواي تاي نايت للمحترفين التي نظمها اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج مع انطلاقة منافسات موسم الاتحاد 2021، والتي شهدت 15 نزالاً لمختلف الأوزان والمستويات لأبرز اللاعبين المصنفين الذين يمثلون 20 جنسية والذين تفاعلوا مع منافسات البطولة، التي جاء ختامها بشكل مبهر ومميز .

وفي المواجهات الرئيسية تمكنت اللاعبة جوسفين تان تشيو من انتزاع الفوز من اللاعبة برسندا بيمنتيل، وفاز اللاعب أليس باربوزا على إسماعيل الكادي، وفاز شوكريور جوريف على أميلي لوجو.

وفي ختام المنافسات قام طارق المهيري المدير التنفيذي للاتحاد عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي مدير البطولة يرافقه فهد العبدولي مدير الأنشطة بالاتحاد وموسى جبر نائب رئيس الاتحاد الأردني للمواي تاي بتتويج الفائزين وتبادل الدروع التذكارية.

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