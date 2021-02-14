الشارقة يحسم «بطل الشتاء» لرجال اليد

المصدر: دبي- البيان الرياضي

حسم الفريق الأول لكرة اليد بنادي الشارقة «لقب بطل الشتاء» بطولة دوري رجال اليد قبل ختام الدور الأول لمشواره بالبطولة بجولة واحدة، مؤكداً مسيرته الناجحة في رحلة الدفاع عن اللقب بعد أن جمع 27 نقطة مثّلت العلامة الكاملة عقب فوزه على فريق مليحة بنتيجة 22- 19، بختام الجولة التاسعة قبل الأخيرة بالمسابقة التي أقيمت أول من أمس، بغض النظر عن نتيجة مباراته في الجولة العاشرة السبت المقبل مع فريق الظفرة.

وواصل فريق شباب الأهلي مطاردة صدارة الشارقة رافعاً رصيده إلى 24 نقطة عقب فوزه العريض بعقر داره على فريق الظفرة بنتيجة 37- 19، واستمر فريق الظفرة بمركزه العاشر بفارق الأهداف عن فريق دبا الحصن ولكل منهما 11 نقطة.

وفي المباراة الثالثة التي شهدتها الجولة نجح فريق الوصل في مواصلة الانتصارات بفوزه على ضيفه فريق بني ياس بنتيجة 32- 21، ليتقدم إلى المركز الخامس برصيد 19 نقطة، وأنهى فريق بني ياس مشواره بالدور الأول بالمركز التاسع برصيد 12 نقطة.

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