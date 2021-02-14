الاتحاد العربي يرعى جولة مسبار الأمل في طواف الإمارات

المصدر: وام

وقع مجلس أبوظبي الرياضي اتفاقية مع الاتحاد العربي للرياضة الجامعية، لرعاية مرحلة مسبار الأمل الرابعة في طواف الإمارات الذي سيقام خلال الفترة 21 حتى27 فبراير الجاري، بمشاركة 20 فريقا عالميا، ونخبة من النجوم في الحدث العالمي الوحيد بمنطقة الشرق الأوسط المعتمد في أجندة سباقات الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية.

وقع الاتفاقية في مقر مجلس أبوظبي الرياضي سعادة عارف حمد العواني ، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وعلي الظاهري المدير التنفيذي للاتحاد العربي للرياضة الجامعية.

وتقام المرحلة الرابعة لطواف الإمارات يوم الأربعاء 24 فبراير الجاري، وتبلغ مسافتها 204 كم، حيث تنطلق من جزيرة المرجان في إمارة رأس الخيمة، وتمر بأمارة أم القيوين على طول الطريق، وتعود من جديد لتختتم في جزيرة المرجان.

يأتي إطلاق تسمية مسبار الأمل على المرحلة الرابعة بالتزامن مع الإنجاز التاريخي بوصول مسبار الأمل إلى المريخ، ودعما لخطط ترسيخ إرث المنجزات الوطنية في الفعاليات الرياضية العالمية.

وتقدم سعادة عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي بالشكر والتقدير للاتحاد العربي للرياضات الجامعية، وحرصه الكبير على دعم مسيرة طواف الإمارات، وانعكاسه الإيجابي في تحقيق الإضافة المهمة لمكانة الحدث عالميا، مؤكدا أن الشراكة مع الاتحاد العربي أثمرت الكثير من النجاحات التي نحرص على استدامتها من خلال التعاون المشترك بين الطرفين ودوره الرائد في تجسيد التنمية الرياضية.

وقال " سعداء برعاية الاتحاد العربي للرياضة الجامعية للمرحلة الرابعة التي تعد من المراحل الرئيسية والمهمة في مشوار طواف الإمارات هذا العام، وما تحمله من اسما غاليا على الجميع، لأنه مرتبط بالحدث التاريخي الذي صنعته الإمارات وأبهرت به العالم، بوصول مسبار الأمل الذي قاد العرب للمرة الأولى إلى المريخ وهو الاسم الذي نفخر به ونعتز بمسيرته التاريخية".

من جانبه قال الدكتور سعيد حمد الحساني رئيس الاتحاد العربي للرياضة الجامعية إن رعاية الاتحاد لطواف الإمارات "مرحلة مسبار الأمل" مبادرة تحمل في طياتها معاني كبيرة كجزء من مشاركة الاتحاد في احتفالات الدولة بالإنجاز التاريخي الذي حققته، كونها إحدى الدول القلائل التي وصلت إلى المريخ ودخولها عالم الفضاء من الباب الواسع.

وثمن دعم القيادة الرشيدة في الدولة للرياضة بصفة عامة والرياضة الجامعية بصفة خاصة، منوها بدور مجلس أبوظبي الرياضي واستراتيجيته التي تهتم بقطاع الشباب والرياضة وتأهيل الرياضيين بدنيا وصحيا وثقافيا ليكونوا من أهم الروافد لمنتخباتنا الوطنية في جميع الرياضات.

من جانبه أكد علي الظاهري المدير التنفيذي للاتحاد العربي للرياضة الجامعية أن الفترة الماضية شهدت نموا كبيرا في نوعية الأنشطة والفعاليات التي ينفذها الاتحاد بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي بهدف إثراء مسيرة الرياضة الجامعية العربية .. مشيرا إلى الجهود المتميزة التي جعلت من الرياضة الجامعية العربية إحدى الركائز الأساسية في النهضة الرياضية على مستوى الوطن العربي .

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