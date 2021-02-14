«مجموعة يلا» تطلق البرنامج الإذاعي «يلا رياضة»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أطلقت مجموعة يلا المحدودة مالكة أكبر منصة صوتية للتواصل الاجتماعي والترفيه الرقمي بالمنطقة البرنامج الرياضي الأول من نوعه «يلا رياضة» الذي يرصد بشكل يومي أبرز الأحداث الرياضية في المنطقة ويواكب بالتحليل الاحترافي أهم المباريات على الملاعب الإقليمية والعالمية.

تأتي هذه الخطوة في إطار تفعيل دور منصات «يلا» للترفيه الرقمي والتواصل الاجتماعي العربي التثقيفي والمجتمعي وتقديم قيمة مضافة للمستخدمين وخصوصاً فئة الشباب، كما تُعد استكمالاً لاستراتيجية المجموعة في الانتشار الهادف والبناء لدى قطاعات أكبر من مستخدمي تطبيقات الترفيه الرقمي في المنطقة العربية.

يقدم البرنامج في انطلاقته الأولى الإعلامي الرياضي الشهير لطفي الزعبي الذي يحمل خبرة طويلة في التعليق وتقديم البرامج الرياضية بدأت في التلفزيون الأردني مروراً بقناة أبوظبي الرياضية وانتهاءً بقناة العربية التابعة لمجموعة إم بي سي. وقد أفردت الحلقات الأولى من البرنامج مساحة واسعة لبطولة كأس العالم للأندية التي أقيمت أخيراً وشارك فيها من العالم العربي فريق الأهلي المصري - وحصل فيها على المركز الثالث والميدالية البرونزية - إلى جانب الدحيل القطري ممثل الدولة المنظمة.

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