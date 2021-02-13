محمد بن ثعلوب يُشيد بدعم هيئة الرياضة والأولمبية

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أشاد محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو، بجهود الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية الوطنية في دعم الرياضة والرياضيين في الدولة وإعداد الكفاءات الوطنية وتأهيلهم في مختلف أنواع الرياضات ودعمهم اللامحدود لمختلف الاتحادات الرياضية والمنتخبات الوطنية، كذلك الاهتمام والمتابعة المستمرة من مجلس أبوظبي الرياضي مما كان الأثر الطيب في تحقيق النتائج الإيجابية خلال المشاركات الخارجية والمحافل العالمية، وبشكل إيجابي عكس اسم دولة الإمارات عالياً خفاقاً استثماراً لدعم ورعاية وتوجيهات القيادة الرشيدة.

جهود

وأضاف بن ثعلوب، لقد أسهمت تلك الجهود المشتركة الطيبة في دعم مسيرة اتحاد المصارعة والجودو والتي انعكست على نشاط الاتحاد وكافة منتخبات الاتحاد، خاصة المنتخب الأول للجودو الذي يستعد لتمثيل رياضة الإمارات في دورة طوكيو للألعاب الرياضية الأولمبية التي تقام خلال الفترة من 23 وحتى 31 يوليو 2021 القادم مواصلة لإنجازات الاتحاد التي تحققت في دورة ريو دي جانيرو بالبرازيل التي حقق خلالها لاعبنا توما سيرجيو الفائز الميدالية البرونزية وزن تحت 81 كلغ، تطلعاً لإنجاز جديد يحقق أهداف وطموحات قيادتنا الرشيدة لاعتلاء منصات التتويج مجدداً.

وأوضح رئيس اتحاد المصارعة والجودو، لقد أفرز التنسيق المستمر بين اتحاد المصارعة والجودو وهيئة الرياضة واللجنة الأولمبية ومجلس أبوظبي الرياضي في تحقيق الكثير من النتائج الإيجابية خاصة في تلك الظروف التي يمر بها العالم من خلال تطبيق أعلى معايير السلامة والالتزام بكافة الإجراءات الوقائية في مواجهة «كوفيد 19» والحفاظ على العنصر البشري سواء من رياضيين أو منتسبين للقطاع الرياضي استثماراً لجهود اللجنة الأولمبية الوطنية.

كما قدم بن ثعلوب، التهاني والتبريكات لمعالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير الدولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة بتكليفه برئاسة مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة في دورتها الجديدة وسط طموحات كبيرة تقود هذا القطاع الرياضي الشبابي للطموحات المنشودة وإنه لاختيار موفق صادف أهله.

وكانت الهيئة قد اتخذت قراراً بتمديد فترة عمل مجالس إدارة بعض الجهات الرياضية إلى ما بعد دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2021 سواء أقيمت أو لم تقم ومن بينها اتحاد الإمارات للمصارعة والجودو.

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