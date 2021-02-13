«العين» يعمق جراح «دبا الحصن» بأقوياء اليد

المصدر: دبي – فائز بجبوج

عاد الفريق الأول لكرة اليد بنادي العين من ملعب دبا الحصن بفوز عريض على مستضيفه بنتيجة 33- 25 رافعاً رصيده إلى 21 نقطة منحته المركز الثاني مؤقتاً وبفارق الأهداف عن فريق شباب الأهلي مع انطلاق الجولة التاسعة التي أقيمت أول من أمس معمقاً من جراح صاحب الأرض.

ورغم أن الشوط الأول جاء متقارباً لعباً ونتيجة ونجح الضيف العيناوي في إنهائه بنتيجة 15- 13، إلا أن فارق الخبرات الفنية والبدنية عزز تفوق العين في الشوط الثاني ونجح في توسيع الفارق تدريجياً حتى نهاية المباراة إذ وصل إلى فارق 8 أهداف وبنتيجة نهائية 33 -25، وبالفوز يكون الزعيم العيناوي قد عمق جراح أصحاب الأرض بإلحاق الخسارة الثامنة لفريق دبا الحصن، رغم أنه قد حقق فوزاً وحيداً على فريق بني ياس 24- 23، في الجولة الرابعة من أصل 9 جولات خاضها الفريق حتى الآن بمشواره بالبطولة، وضعته بالمركز الحادي عشر الأخير بسلم الترتيب العام للبطولة.

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