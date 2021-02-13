منافسة قوية في «المحليين» بـ«فخر الأجيال»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

اختتمت منافسات «المحليين» بمستويات قوية رسمتها فئة صقور «الحر» و«الشاهين» التي تعد رموزاً للصقور العربية المرتبطة بالتراث الإماراتي وتناقلها الأجداد عبر الأجيال المتعاقبة بكل فخر واعتزاز، وتجلت أشواط هذه الفصائل من الصقور بأبهى صورة في مسابقات بطولة فخر الأجيال للصيد بالصقور «التلواح» التي ينظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، بمشاركة قياسية من نخبة الصقارين والطيور التي تتنافس على أضخم الجوائز المالية.

وشهدت منافسات اليوم الأول للمحليين المخصصة لفئة الصقر «الحر»، تفوق فريق الوصل في شوط حر فرخ رئيس الأول، بالطير «ذهب» قاطعاً المسافة بزمن 19.543 ثانية، وكسب سويدان بن دميثان شوط حر جرناس الرئيس الأول، بالطير «إس 2» بزمن 19.678 ثانية، وكسب حمد بن الشيخ مجرن الكندي شوط حر فرخ الرئيس الثاني، بالطير «إتش 52» بزمن 20.196 ثانية.

وأكمل حمد بن الشيخ مجرن الكندي تفوقه بالفوز بشوط حر جرناس الرئيس الثاني، بالطير «موفق» بزمن 19.502 ثانية، كما نال المركز الثاني بالطير «أدهم» بزمن 19,.940 ثانية.

أما في منافسات اليوم الثاني لفئة صقر «الشاهين»، حصد فريق «إم أر إم» المركز الأول في شوط شاهين فرخ رئيس أول، بالطير «إيه 4»، بزمن 19.130 ثانية، كما كسب «إم أر إم» شوط شاهين جرناس رئيس أول، بالطير «14» بزمن 19.282 ثانية، وحقق فريق الوصل المركز الأول في شوط شاهين فرخ رئيس ثانٍ بالطير «دجر» بزمن 18.915 ثانية، وحصد فريق دبي، شوط شاهين جرناس رئيسٍ ثانٍ، بالطير «خمسين» بزمن 18.004 ثانية.

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