الإمارات ترفع رصيدها إلى 11 ميدالية في دولية "مسبار الأمل"

المصدر: وام

رفعت الإمارات رصيدها من الميداليات إلى 11 " ميدالية بواقع 5 فضيات" و6 برونزيات في بطولة" مسبار الأمل " لـ"قوى أصحاب الهمم "_الجائزة الكبرى" دبي 2021 ، بعد أن أضاف البارالمبي محمد القايد مساء أمس الفضية الثانية له في البطولة بحصوله على المركز الثاني في سباق 800 متر على الكراسي المتحركة " تي 34 "، و حصل أحمد نواد في المسابقة نفسها على الميدالية البرونزية، بينما حصلت عائشة الخالدي على المركز الثالث وبرونزية رمى الرمح "أف 33".

وكان أبطال الإمارات قد دشنوا هذا الحدث العالمي ب 6 ميداليات 3 فضيات ومثلها برونزيات عن طريق البارالمبي محمد القايد الذي فاز بالمركز الثاني في سباق 100 متر ، وسارت البارالمبية نورة الكتبي على الطريق نفسه محققة المركز الثاني في مسابقة دفع الجلة "أف 32 "فيما حصل يحيي البلوشي على المركز الثاني أيضا في مسابقة 100 متر "تي 46 "، بينما كانت الميداليات البرونزية من نصيب ذكرى الكعبي التي حققت المركز الثالث في مسابقة دفع الجلة "أف 32 "، وجمعة سعيد الطنيجي في مسابقة رمى القرص "أف 56 " ، ومحمد يوسف في 100 متر "تي 43 " .. وكان رصيدهم فضية وبرونزية في اليوم الثاني، فيما حصلت ثريا الزعابي على المركز الثاني في مسابقة رمى الرمح فتيات "أف 34 "، و جاءت سارة السناني في المركز الثالث في مسابقة دفع الجلة أف 33.

وشهد اليوم الثالث أمس تسجيل رقم عالمي جديد بـ "بصمة إيطالية " بعد أن حلقت أمبرا سباتيني بذهبية 100 متر " تي 63 " بتر " إضافة إلى تحطيم رقمين آخرين من " أمريكا اللاتينية " و" أفريقيا " عن طريق الكولومبي لويس الحائز على ذهبية رمى الرمح "أف 38 "والمغربية فوزية القصيوي في مسبقة رمى الرمح "أف 33 "التي كررت مشهد تألقها حينما حققت رقم أفريقي جديد في اليوم الأول بحصولها على المركز الأول في مسابقة دفع الجلة أف 33" فتيات" وفاز الكويتي فيصل سرور بذهبية دفع الجلة "أف 42 "بينما حصل مواطنه بطي الظاهري على المركز الثاني وفضية دفع الجلة" أف 37 " ، وحلقت البحرينية أمل علي بفضية مسابقة القرص "أف 54 " لتكرر مواطنتها ربا العمري " السيناريو " نفسه بحصولها على المركز الثاني في مسابقة الرمح "أف 55 " وسارت زميلتيهما فاطمة نظام على درب الوصول إلى منصات التتويج بحصولها على المركز الثالث والبرونزية في المسابقة نفسها.

من جانبه التقى ثاني جمعة بالرقاد رئيس اللجنة المنظمة لبطولات فزاع لأصحاب الهمم مساء أمس معالي أحمد مهالوف وزير الرياضة المالديفي بحضور محمد محمد فاضل الهاملي رئيس اللجنة البارالمبية الإماراتية عضو اللجنة البارالمبية الدولية، وماجد العصيمي رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية مدير بطولات فزاع لأصحاب الهمم، حيث وجه الوزير الشكر إلى الإمارات ودبي واللجنة المنظمة على استضافة أول بطولة عالمية لأصحاب الهمم بعد جائحة كورونا معربا عن سعادته بحسن التنظيم رغم كل هذه التحديات.

كما التقى رئيس اللجنة المنظمة العديد من الوفود المشاركة في هذا الحدث العالمي المهم والتي أبدت سعادتها بالتنظيم وتطبيق أعلى المعايير الاحترازية العالمية والبروتوكول الطبي في ظل الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الدولة ضمن خطة مدروسة، في إطار القواعد الإرشادية التي أوصت بها الجهات المعنية وحكومة دبي ومجلس دبي الرياضي.

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