مواجهتان حاسمتان في إياب نصف نهائي السلة اليوم

المصدر: دبي - ياسر قاسم

تقام في السابعة من مساء اليوم مباراتا الإياب في الدور نصف النهائي للدوري العام لكرة السلة ويدخل فريقا النصر والبطائح، اختبار الفرصة الأخيرة للحفاظ على آمالهما لبلوغ النهائي إذ يستضيف النصر جاره شباب الأهلي، ويحل الشارقة ضيفاً على البطائح، ويسعى أصحاب الضيافة لاستثمار عامل الأرض، ورد اعتبار خسارتهما السبت الماضي في مرحلة الذهاب، وعلى الجانب الآخر، يسعى حامل اللقب الشارقة وشباب الأهلي، إلى إكمال المهمة وتكرار انتصارهما ذهاباً لبلوغ النهائي للعام الثاني على التوالي، وتجنب الدخول في حسابات المباراة الفاصلة التي قد تفرض عليهما في حال الخسارة.







ويدرك النصر والبطائح أهمية انتزاع الفوز، ليس على صعيد إحياء آمالهما ببلوغ نهائي دوري الموسم الحالي فحسب، بل في بحث كلا الفريقين عن إنجازٍ أول تاريخي، سواء النصر الطامح إلى لقب أول في دوري سلة الرجال، بعد أن فشل في تحقيق هدفه في مناسبات عدة كان آخرها عامي 2018 و2019، أو البطائح الذي يخوض موسمه الثالث تاريخياً في مسابقات الرجال، والطامح بدوره إلى مواصلة أدائه التصاعدي، بعد أن حقق الموسم الماضي إنجاز المركز الثالث.

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