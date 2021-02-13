جودو الإمارات يواصل تدريباته في تل أبيب

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

يواصل منتخب الجودو الأول تدريباته اليومية على فترتين خلال معسكره التدريبي المشترك المقام حالياً في تل أبيب بدعوة من نظيره الإسرائيلي استعداداً للمشاركة في بطولة تل أبيب غراند سلام للجودو المقامة هناك خلال الفترة من يوم الخميس المقبل 18 والتي تستمر حتى 20 فبراير الجاري بإشراف الاتحاد الدولي للجودو والتي تشهد مشاركة 454 لاعباً ولاعبة من 66 دولة من مختلف أنحاء العالم كآخر إحصائية حتى أمس، وتعتبر المشاركة العربية الإماراتية الوحيدة للجودو العربي في البطولة التي تقام وسط اهتمام كبير من قبل الاتحاد الدولي بشأن الإجراءات الاحترازية الصارمة التي وضعها الاتحاد للحد من جائحة «كورونا» التي تعم العالم.



وأكد المدرب المولديفي الجديد باكال فياسيسلاف الذي تعاقد معه الاتحاد ليشرف على تدريب منتخب الجودو الأول خلال الفترة المقبلة خلفاً للمدرب المولدوفي فاسيل كولا في أول تصريح له - بأن الاستعدادات تتواصل بشكل متميز، وقد بلغ اللاعبان فيكتور سكرتوف الذي يشارك في وزن تحت 73 كغم، وزميله إيفان الذي يشارك في وزن تحت 100 كغم مستويات ممتازة من الإعداد لتلك لبطولة والبطولات المقبلة التي تأتي ضمن برنامج إعداد المنتخب الأول للجودو، حتى انطلاقة دورة طوكيو للألعاب الرياضية الأولمبية التي تقام خلال الفترة من 23 وحتى 31 يوليو 2021 المقبل، وسخر اتحاد الجودو برئاسة محمد بن ثعلوب الدرعي كل متطلبات الإعداد تطلعاً لتكرار إنجاز ريو دي جانيرو بالبرازيل الذي حققه اللاعب توما سيرجيو الفائز بالميدالية البرونزية في وزن تحت 81 كلغ.

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