3 مباريات في الجولة التاسعة لــ " أقوياء اليد"

المصدر: دبي - فائز بجبوج

تقام اليوم 3 مباريات في ختام الجولة التاسعة لدوري أقوياء اليد، حيث يستقبل مليحة فريق الشارقة، ويستضيف شباب الأهلي الظفرة، ويلتقي الوصل على ملعبه فري بني ياس.



وينشد مليحة خلال استقباله في الخامسة مساء اليوم لفريق الشارقة المتصدر برصيد 24 نقطة مثلت العلامة الكاملة الفوز وحصد نقاط المباراة الثلاث، ليرفع رصيده إلى 24 نقطة تمنحه التقدم للمركز الثاني، ويجدد أمله بمنافسة الشارقة على اللقب كما حدث في الجولة الرابعة السابقة لبطولة دوري رجال اليد، رغم إدراك أصحاب الأرض لصعوبة المهمة عندما يواجهون الشارقة بكوكبة نجومه صاحبة الإنجازات بساحات اللعبة محلياً وخارجياً، وكان مليحة قد حقق الفوز في 6 جولات وتعثر بجولتين أمام العين 27/28، وأمام شباب الأهلي 28/25.



طموح الفرسان



والحال لم يختلف عند شباب الأهلي الوصيف الحالي برصيد 21 نقطة بالفوز وحصد نقاط المباراة الثلاث بعقر داره، والتي تعزز استمرارية مقارعة فريق الشارقة على الصدارة، عقب ختام مباراته اليوم مع فريق الظفرة العاشر برصيد 10 نقاط، وكان شباب الأهلي قد حقق الفوز في 6 جولات وتعادل مع العين 33/33، وخسارة وحيدة أمام الشارقة 31/16.



عودة الإمبراطور



والمباراة الثالثة في ختام الجولة التاسعة لدوري أقوياء اليد تشهدها صالة الشيخ راشد بن مكتوم بالقلعة الصفراء، عندما يستقبل فريق الوصل السادس برصيد 16 نقطة فريق بني ياس التاسع برصيد 11 نقطة، ويتطلع أصحاب الأرض تحقيق الفوز لمواصلة عودته لسكة الانتصارات عقب فوزه في الجولة الماضية على فريق الظفرة 27/22.



الغياب والتأجيل



ويغيب عن الجولة فريق النصر الخامس برصيد 18 نقطة بفارق الأهداف عن العين الرابع والذي خاض مباراته أمس مع فريق دبا الحصن، كما تم التأجيل لإشعار آخر مباراة الجزيرة السابع 12 نقطة مع الوحدة الثامن 12 نقطة بناءً على موافقة طرفيها.

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