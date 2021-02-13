فيصل بن حميد وبوعصيبة يتوجان أبطال «المرجان» للدراجات

المصدر: رأس الخيمة - البيان الرياضي

شهدت جزيرة المرجان برأس الخيمة منافسات سباق الدراجات الثامن في الدوري المحلي لاتحاد الإمارات للدراجات والذي جرى للرجال لمسافة 80 كم والسيدات لمسافة 53 كم وشهد مشاركة كبيرة وواسعة من الفئتين تجاوزت 160 دراجاً ودراجة مثلوا فئات الأندية كبار وتحت 23 سنة، والهواة مواطنين فوق وتحت 40 عاماً، والهواة مقيمين بجانب 3 فئات إناث هن «أندية إناث، وهواة مواطنات، وهواة مقيمات».



شهد منافسات السباق وشارك في تتويج أبطاله حشد كبير من رجال رياضة الدراجات على مستوى الدولة تقدمهم الشيخ فيصل بن حميد القاسمي رئيس الاتحاد العربي للدراجات، ومنصور بوعصيبة رئيس اتحاد الإمارات للدراجات، وخليفة بن عمير نائب رئيس الاتحاد رئيس اللجنة الفنية، ونايف جكة الأمين العام المساعد رئيس لجنة الحكام، وخلود الظاهري عضو المجلس رئيس اللجنة النسائية والتسويق في الاتحاد، كما شهد السباق وشارك في تتويج أبطاله عدد من مسؤولي الشركات والمؤسسات الراعية والداعمة تقدمهم علي العمري الرئيس التنفيذي لمجموعة المدينة الآمنة، وفادي العدوان ممثل شركة مرجان، وممثلي شرطة رأس الخيمة الذين شاركوا في تأمين سير السباق.



وشهد السباق قمة الإثارة والندية من جانب كل الفئات المشاركة وأسفرت نتائجه عن التالي:



في فئة الأندية رجال: جاء ناصر سيف المعمري من نادي شباب الأهلي في المركز الأول، تلاه دراج النصر محمد يوسف المنصوري، ثم جرجا بول من شباب الأهلي.



في فئة الأندية تحت 23 سنة: الأول دراج شباب الأهلي عمر الجسمي، تلاه زميله من النادي نفسه جاسم علي، ثم دراج النصر عمر كاظم.



في فئة هواة مواطنين كبار تحت 40 سنة: الأول أحمد المري من فريق (ترك ام 7)، تلاه خالد إبراهيم من فريق الشعفار جميرا، وحل ثالثاً فاروق إسماعيل من (ترك ام 7).



في فئة الهواة مواطنين فوق 40 سنة: الأول بدر علي ثاني من فريق شرطة أبوظبي، تلاه حميد محراب (فريق تورك)، ثم عارف رأفت من فريق الدراويش.



وفي فئة الهواة المقيمين: الأول عبد الرحمن منصوري من فريق الوثبة، بارت دريس من الوثبة، ثم عبدالله علي أحمد من فريق تورك.



وعلى صعيد منافسات الإناث: تصدرت صفية الصايغ من نادي النصر فئة الأندية، تلتها زميلتها من النصر المتسابقة شيخة راشد في المركز الثاني، ثم دينا اهلاسي من نادي أبوظبي.



وفي فئة الهواة من المواطنات: جاءت الدراجة فرح المري في المركز الأول، تلتها هالة محمد في المركز الثاني، ثم سارة المازمي.



وفي فئة الهواة مقيمات: تصدرت متسابقات شرطة دبي المراكز الثلاثة الأولى من خلال المتسابقات كارميلا شبرياني، وابتسام زايد، وسماح خالد على التوالي.

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