التمديد لمجالس بعض الجهات الرياضية إلى ما بعد الأولمبياد

المصدر: دبي - البيان الرياضي

اعتمد معالي الدكتور أحمد عبدالله بالهول رئيس الهيئة العامة للرياضة قرار تمديد فترة عمل مجالس إدارة بعض الجهات الرياضية إلى ما بعد دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2021 سواء أقيمت أو لم تقم، ويأتي هذا القرار تماشياً مع تأجيل دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 بسبب جائحة كورونا، والتوافق مع قرار اللجنة الأولمبية الوطنية الخاص بتأجيل انتخابات مجلس إداراتها إلى ما بعد دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2021، وكذلك جاء القرار متوافقاً مع غالبية توجهات الجهات الرياضية الدولية التي مددت أعمال مجالس إدارة هذه الجهات إلى الفترة المذكورة.

من جهة أخرى يمنح القرار فرصة لمجالس إدارات الجهات الرياضية الحالية لإكمال استعداداتها للدورة الأولمبية، ويعطيها الوقت الكافي لدراسة الأنظمة الأساسية واللوائح المرتبطة بعملها.

والجدير بالذكر بأن الهيئة العامة للرياضة قد اعتمدت تشكيل مجالس إدارة كل من «اتحاد الإمارات لكرة اليد - اتحاد الإمارات للدراجات- اتحاد الإمارات لكرة السلة».

وتدعو الهيئة العامة للرياضة الجهات الرياضية المعنية بهذا القرار إلى الاستفادة من هذا القرار وإنجاز أعمالها على أحسن وجه خلال الفترة المقبلة.

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