سعود بن راشد المعلا يشهد ختام مهرجان محمد بن زايد للهجن ومزاينة الإبل

المصدر: أم القيوين - وام

شهد صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، منافسات اليوم الختامي وأربعة رموز لفئة الحول والزمول، لمهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لسباقات الهجن العربية الأصيلة ومزاينة الإبل بمنطقة اللبسة بإمارة أم القيوين، كما شهد السباق الشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة السياحة والآثار، والشيخ عبدالله بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة المالية، وجمع غفير من محبي ومتابعي سباقات الهجن من أبناء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي.

نتائج

وأهدت «الوصل» لمالكها محمد سهيل بن عويضان العامري المركز الأول في انطلاقة الأشواط، وأحرزت سيف الحول المفتوح و3 ملايين درهم بعد أن أنهت مسافة الشوط بزمن قدره 12:32:8 دقيقة، وجاءت في المركز الثاني «نجلا» لسعيد محمد بالذويب العامري، بزمن قدره 12:36:7 دقيقة، ووصلت «بشاير» لفرج علي بن حمودة في المركز الثالث بتوقيت 12:42:5 دقيقة.

الزمول المفتوح

وفي الشوط الرئيسي الثاني للزمول المفتوح والجائزة بندقية و2 مليون درهم كان الموعد مع «كيفان» لحمد راشد غدير الكتبي وبزمن بلغ 13:02:1 دقيقة، وجاء في المركز الثاني «رعد» لحمد راشد غدير الكتبي بزمن قدره 13:02:3 دقيقة، يليه «مصيح» لمحمد سالمين مبارك العامري بزمن قدره 13:03:4 دقيقة.

سيف الحول المحليات

وفي الشوط الثالث وسيف الحول المحليات و2 مليون ونصف درهم حلقت «مياسة» لفرج بن حمودة الظاهري بالمركز الأول والناموس وأنهت مسافة الشوط بزمن قدره 12:37:5 دقيقة، وجاءت في المركز الثاني «الكايدة» لحميد سعيد النيادي بتوقيت قدره 12:38:9 دقيقة، ثم «الشهامة» لمحمد مسلم بن قنزول في المركز الثالث بزمن بلغ 12:39:6 دقيقة.

بندقية الزمول المحليات

وفي آخر أشواط المهرجان والتنافس على بندقية الزمول المحليات و1 مليون ونصف درهم فاز «شاهين» لسويد مسيعد قران المنصوري بالمركز الأول وناموس الشوط بتوقيت قدره 12:53:9 دقيقة، وجاء «مخلاب» لحميد سعيد النيادي في المركز الثاني بزمن قدره 13:01:01 دقيقة، ثم «لبيب» لعلي بن حمودة الظاهري بالمركز الثالث بزمن قدره 13:02:0 دقيقة.

مزاينة الإبل

وفي أشواط الحول الخاصة بمسابقة مزاينة الإبل فازت «وطن» لحميد سعيد السيد المحرمي بناموس الشوط الأول والخاص بالحول الشرايا لأبناء القبائل محليات مفتوح بعد تحقيقها نسبة 95 %، وجاءت في المركز الثاني «شرط» لسعيد كرامة سعيد العامري بنسبة 94 %، وفي المركز الثالث «مياسة» لعبدالعزيز محمد عايض القحطاني بنسبة 93 %.

وفي الشوط الثاني للحول شرايا أبناء القبائل مفتوح كسبت «تشريف» آراء لجنة التحكيم لتهدي مالكها سالم ناصر صقر المنصوري المركز الأول بنسبة 94 %، وجاءت في المركز الثاني «زمط» لعامر مصبح عامر بن حويرب المنصوري بنسبة 93 %، تليها «شف» لعمر عوض عبدالله قاسم العامري وبنسبة 92 %.

وفي الشوط الثالث حول شرايا لأبناء القبائل والخاص بأبناء المناطق التي تستضيف المهرجان كسبت «بنت صوغان» لعادل محمد راشد الخاطري المركز الأول وبنسبة 90 %، وجاءت «شواهين» لسيف عبيد مطر آل علي في المركز الثاني بنسبة 88 %، تليها «هملولة» لسالم عبدالله ماجد الزمر بنسبة 86 %.

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