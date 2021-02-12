«بيج رامي» يتحدى كرم جابر

المصدر: القاهرة – عماد الحسيني

يقدم البطلان المصريان، رامي السبيعي، الحاصل على لقب «مستر أولمبيا» في كمال الأجسام، والمصارع الأولمبي كرم جابر، تحدياً استعراضياً لنشر ثقافة أهمية الرياضة، وذلك على هامش الاحتفالية التي تقام غداً، وينظمها الاتحاد المصري لرياضات الشارع واللياقة البدنية في مصر، برئاسة إسلام قرطام، وبالتعاون مع جامعة الإسكندرية، احتفالاً خاصاً بمناسبة انطلاق النسخة الأولى من أولمبياد الشارع واللياقة البدنية.



وعلى هامش الاحتفال، يطلق وزير الرياضة المصري، الدكتور أشرف صبحي، مبادرة «فرحونا يا أبطال»، بحضور المتأهلين إلى دورة الألعاب الأولمبية «طوكيو 2020»، لدعم الأبطال المصريين في رحلة البحث عن إنجاز رياضي جديد في الأولمبياد، وذلك بمشاركة عدد كبير من اللاعبين الأولمبيين والبارالمبيين، وفي هذا الإطار، يتحدث السبيعي وجابر عن مشوارهما الرياضي منذ البداية، وحتى الوصول إلى العالمية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز