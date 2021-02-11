منتخبنا مع لبنان وليبيا وفلسطين في «عربية الرجبي»

المصدر: الإسكندرية - البيان الرياضي

تنطلق صباح غد بملاعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بمدينة الإسكندرية، البطولة العربية السادسة للرجال،والأولى للسيدات لسباعيات الرجبي، وتقام المنافسات برعاية أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري،

وبتنظيم الاتحاد المصري للرجبي، وأسفرت قرعة البطولة التي أجريت امس بحضور ممثلي المنتخبات، عن تقسيم منتخبات الرجال إلى مجموعتين،وجاء منتخبنا في المجموعة الثانية والتي ضمت لبنان وليبيا وفلسطين،فيما ضمت المجموعة الأولى منتخبات مصر،وسوريا والعراق والسودان، وتقام بطولة السيدات من مجموعة واحدة بنظام الدوري ويتقابل في مباراة الافتتاح منتخبنا الوطني ومصر.

من ناحية أخرى وصل إلى مقر البطولة حمدان سليمان المدير التنفيذي للاتحاد العربي والإداري نزار مهران واطمأنت الأمانة للاتحاد العربي على ترتيبات إقامة المنتخبات وبرنامج التدريبات

واكتمل امس وصول المنتخبات المشاركة،وكان المنتخب السوري أول الواصلين إلي مقر الأكاديمية وتم خضوع اللاعبين لفحوصات «كورونا». وأشادت البعثة السورية بالتنظيم ومستوى الخدمات التي تقدمها إدارة البطولة والالتزام بالإجراءات الاحترازية ووجود العيادة الطبية بمقر الأكاديمية.

الجدير بالذكر أن مقر الأكاديمية يتضمن 5 فنادق للإقامة وصالات للتدريب الرياضية ومسبحاً ومسجداً وعيادة طبية وبنكاً ومراكز اتصالات ومطاعم وكافيهات وكل ما يحتاجه متواجد بالأكاديمية.

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