شراكة بين «دراجات النصر» و«الاتجاهات الأربعة»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

عقدت شركة الألعاب الرياضية في نادي النصر اتفاقية شراكة وتعاون مع مجموعة الاتجاهات الأربعة التجارية بالدولة بمقتضاها تتولى المجموعة مد قطاع لعبة الدراجات الهوائية في النادي بكمامات حماية ووقاية لكل المنتمين إلى رياضة الدراجات في النادي وذلك في إطار الحماية من جائحة فيروس كورونا المستجد.

وكان أحمد محمد الجناحي المدير التنفيذي بالإنابة لشركة الألعاب الرياضية في النادي، ومحمد هلال المزروعي الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتجاهات الأربعة تابعا تدريبات فريق الدراجات بالنادي بمنطقة ند الشبا بدبي بحضور كل الأجهزة الفنية والإدارية وفي مقدمتهم مشرف اللعبة الكابتن خميس المهيري، وتم توزيع «الكمامات» التي حملت شعار شركة «سونوفيا» الشهيرة في مجال الوقاية الصحية.

ثناء

ووجه أحمد محمد الجناحي بالنيابة عن رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة الألعاب الرياضية في النصر الشكر الجزيل إلى محمد هلال المزروعي رئيس مجموعة الاتجاهات الأربعة على دعمه لرياضة الدراجات في النادي، متمنياً مزيداً من التعاون بين المجموعة والنادي في المستقبل القريب، معتبراً أن المبادرة جاءت في وقتها، وذلك في إطار حملة الوقاية التي يقوم بها النادي في إطار التصدي لفيروس كورونا.

كما اعتبر محمد هلال المزروعي أن مبادرة مجموعته تأتي في إطار رد الجميل للنادي الذي ينتمي إليه كلاعب سابق، متمنياً التوفيق لجميع فرق النادي، ووعد بمزيد من الدعم خلال الفترة المقبلة.

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