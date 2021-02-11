«شعار العامري» يفرض نفسه بالمرموم

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

شهدت تحفة ميادين الهجن العربية الأصيلة «ميدان المرموم»، أمس تحديات سن الثنايا لهجن أبناء القبائل، وذلك ضمن سباقات المرموم، وأقيم السباق على مدار ستة عشر شوطاً لمسافة ثمانية كيلو مترات.

وفرض شعار محمد سهيل عويضان العامري نفسه بقوة من خلال الشوطين الرئيسيين للثنايا البكار، حيث قدم «آفاق» على قمة الثنايا البكار المحليات، وذلك بزمن وقدره 12:43:2 دقيقة، فيما نجحت «مثيرة» في حسم معركة الشوط الثاني للثنايا البكار المهجنات لتهدي محمد سهيل عويضان العامري الناموس الثاني توالياً في توقيت بلغ 12:36:7 دقيقة.

وتألق شعار ياسر بخيت سعيد الخيلي من خلال ثالث الأشواط للثنايا الجعدان المحليات، حيث نجح «مشكور» في حسم المعركة بزمن بلغ 12:49:2 دقيقة، وظفرت سلالة هملول بالتحدي الرابع للثنايا الجعدان المهجنات، وذلك عن طريق «هملول» المملوك لعبيد علي بالرشيد الكتبي، وذلك في توقيت وقدره 12:32:2 دقيقة.

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