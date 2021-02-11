ختام ناجح لبطولة الأطباق الطينية للرماية

المصدر: (أبوظبي - البيان الرياضي)

اختتمت بنجاح بطولة الرماية السنوية للأطباق الطينية بمنتجع الفرسان الرياضي الدولي، والتي استمرت على مدار أكثر من 60 يوماً، وقد استقطبت هذه البطولة عدداً كبيراً من الرماة، وقد كان لمشاركة العنصر النسائي دور كبير في البطولة مما يؤكد أن المنتجع يولي أهمية خاصة لذلك، علماً أن الجميع ينتظر البطولات للمشاركة والتحدي للوصول إلى المراكز النهائية.

وقد حصلت عائلة خانا على المراكز الثلاثة الأولى: محمد الامجان خانا صاحب المركز الأول والثاني صالح الامجان خانا، وأشجان صالح خانا التي حلت بالمركز الثالث.

ووفقاً لنظام المسابقة تم اعتماد أول 15 طبقاً طينياً لتكون بمثابة طلقات تدريب، فيما تم تسجيل النتيجة في ضوء آخر 10 أطباق طينية، ليتأهل أفضل 10 رماة إلى النهائي، الذي جاء مثيراً عبر التصويب على 20 طبقاً طينياً، حيث حقق الفائز الأول 16 طبقاً من المجموع الكلي، فيما أصاب الثاني 15 طبقاً.

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