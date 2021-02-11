ندى عسكر: مسبار الأمل معجزة إماراتية

المصدر: (الشارقة - البيان الرياضي)

رفعت ندى عسكر النقبي المدير العام لمؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، أسمى معاني التهنئة والتبريكات، إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإلى حكومة وشعب دولة الإمارات، والمقيمين على أرضها، للإنجاز العربي الإماراتي غير المسبوق، مشيرة إلى أن يوم التاسع من فبراير، تحول إلى يوم تاريخي.

وأضافت ندى عسكر، مع وصول مسبار الأمل إلى الكوكب الأحمر، نجحت الإمارات في ترسيخ مكانتها منارة للعلم والمعرفة، ومركزاً للتفوق والريادة.

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