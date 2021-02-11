سعيد الكعبي: إنجاز الإمارات ملهم للأجيال

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

تقدم الدكتور سعيد مصبح الكعبي رئيس اتحاد الإمارات للقوس والسهم، بالتهنئة إلى قيادة وشعب دولة الإمارات، مع اكتمال رحلة «مسبار الأمل» لاستكشاف كوكب المريخ، التي سطرت فيها الدولة اسمها بحروف من ذهب، كأول دولة عربية وإسلامية تحقق هذا الإنجاز التاريخي، وترسخ للأجيال إنجازاً سيبقى ملهماً في تحدي اللا مستحيل، كعنوان الطموح والإرادة الإماراتية.

وأكد الكعبي أن هذه المهمة، ترسخ نهج القيادة في دعم العلم والتطور والتخطيط للمستقبل، دون كلل أو توقف، وبآفاق واسعة، وتحفز المبدعين على أرض الوطن، من أجل مضاعفة الجهود لتحقيق الآمال المنشودة، والعمل نحو تحقيق المزيد من الإنجازات العلمية، التي تعود على البشرية بالفائدة. واعتبر، أن الأسرة الرياضية، وهي تتابع هذه الخطوة المذهلة، فإنها تستلهم منها الإرادة، والتطلع لكسر التحديات.

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