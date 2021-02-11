«فزعة» تتألق في مهرجان محمد بن زايد للهجن بأم القيوين

المصدر: أم القيوين - وام

أعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لسباق الهجن ومزاينة الإبل، عن نتائج الفائزين بأشواط الثنايا المحليات، ضمن اليوم الخامس بمزاينة الإبل.

حضر إعلان النتائج محمد عبد الله بن عاضد المهيري مدير مزاينة الإبل بالمهرجان، وعبد الله بطي القبيسي مدير إدارة الفعاليات والاتصال بلجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، وعبيد خلفان المزروعي مدير إدارة التخطيط والمشاريع باللجنة، وعدد من كبار ملاك الإبل في الإمارات ودول الخليج، وذلك في المنصة الرئيسة للمزاينة، بمنطقة اللبسة في إمارة أم القيوين، وسط إجراءات وقاية واحترازية، من أجل سلامة المشاركين والعاملين.

نتائج

وأسفرت نتائج المزاينة في الشوط الأول ثنايا شرايا لأبناء القبائل - محليات، عن فوز «فزعة»، لمالكها مبارك حمد محمد الحصين الطهش المنهالي بالمركز الأول، فيما جاءت بالمركز الثاني «سمحة»، لمالكها سعيد محمد سالم ربيع بالنعت الراشدي، المركز الثالث «الظبي»، لمالكها محمد علي عبد الله نعيف العامري، المركز الرابع «كنوز»، لمالكها راشد سعيد محمد حرمش المنصوري، وفي المركز الخامس «سمحة»، لمالكها محمد سالم محمد المنصوري.

الشاهينية

وفي الشوط الثاني ثنايا شرايا لأبناء القبائل - محليات، حصلت على المركز الأول «الشاهينية»، لمالكها الدوده سويد مبارك العامري، فيما جاءت بالمركز الثاني «مياسة»، لمالكها راشد سعيد محمد حرمش المنصوري، وفي المركز الثالث «المعجزة»، لمالكها سعيد سيف علي السعيدي، المركز الرابع «مدينة»، لمالكها مبارك عبيد سعيد سالمين المنصوري، وفي المركز الخامس «ريمة»، لمالكها سعيد مسلم بخيت سهيل الراشدي.

مسبار الأمل

أما في الشوط الثالث ثنايا شرايا لأبناء القبائل - محليات «المخصص لإبل أبناء القبائل من أبناء المنطقة»، فازت بالمركز الأول «مسبار الأمل»، لمالكها عبد الله جمعة خميس لغويص السويدي، فيما جاءت بالمركز الثاني «الشاهينة»، لمالكها مصبح مطر علي غرير الكتبي، والمركز الثالث «مرموقة»، لمالكها حسن عبد الله سعيد بن غليطة الغفلي، المركز الرابع «الشاهينية»، لمالكها عبيد علي حميد بن بدر العليلي، وفي المركز الخامس «هملولة»، لمالكها عبيد جاسم عبيد الفقير آل علي.

وكان خليفة عبد الله النعيمي الرئيس التنفيذي للمجموعة العلمية المتقدمة، قد زار موقع مزاينة الإبل في مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لسباق الهجن ومزاينة الإبل، بمنطقة اللبسة في إمارة أم القيوين، وتجول في شبوك الإبل، واطلع على إجراءات المزاينة، وقد رافقه في الجولة محمد بن عاضد المهيري مدير مزاينة الإبل بالمهرجان.

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