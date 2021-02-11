93 متسابقاً من 12 دولة في رالي دبي الصحراوي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

استقطب رالي دبي الصحراوي نخبة قوية تضم 93 متسابقاً من 12 دولة حول العالم بعد عودته إلى مسرح بطولة كأس العالم للراليات الصحراوية.

ومع بدء الاستعدادات لانطلاق رالي دبي الصحراوي برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، يتوقع منافسة شديدة بين اثنين من أبرز السائقين في العالم العربي وهما الإماراتي خالد القاسمي والسعودي يزيد الراجحي للفوز بلقب الجولة الثانية من بطولة كأس العالم للراليات الصحراوية (فيا) 2021، والذي سيقام خلال الفترة من 18 – 20 فبراير الحالي.

ويعتبر رالي دبي الصحراوي أيضاً فاتحة جولات بطولة كأس العالم للدراجات النارية (فيم) لهذا العام، وسيشهد الرالي منافسة حامية بين نخبة من أبرع الدراجين.

وأعلن محمد بن سليم، رئيس منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية، أمس عن قائمة تضم 69 سيارة وباغي ودراجة نارية ودراجات كوادس بالدفع بأربع عجلات مشاركة في الرالي، وأكد بن سليم إبرام منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية شراكة جديدة مع المطوّر شركة أموري سبورت أورغانايزيشن (إيه أس أو) بهدف منح الراليات في الدولة دفعة رئيسية خلال السنوات الخمس المقبلة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز