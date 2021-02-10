إطلاق مسمى دورة "مسبار الأمل" على دولية " فزاع لألعاب القوى"

المصدر: وام

أطلقت اللجنة المنظمة لبطولات فزاع الدولية لأصحاب الهمم مسمى دورة " مسبار الأمل " على بطولة فزاع الدولية الثانية عشرة لإلعاب القوى لـ " أصحاب الهمم " المقامة بنادي دبي لأصحاب الهمم .

أعلن ذلك ثاني جمعة بالرقاد رئيس اللجنة المنظمة العليا لبطولات فزاع لأصحاب الهمم الذي أوضح أن الهدف من ذلك يتمثل في زيادة بطولة ألعاب القوى تشريفا، وخصوصا أن الدورة تزامنت مع وصول "مسبار الأمل" إلى المريخ.

ولفت إلى أن هذه الخطوة تعطي الأمل لجميع المشاركين في هذا الحدث العالمي الذي يستحوذ على قدر كبير من الأهمية لتحقيق أحلامهم الرياضية والوصول إلى فضاءات الإنجازات كما وصل العرب إلى المريخ بإنجاز الإمارات.

وهنأ رئيس اللجنة المنظمة القيادة الرشيدة وشعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع على هذا الإنجاز العالمي التاريخي.

من جانبه وجه ماجد العصيمي مدير الحدث التهنئة إلى القيادة الرشيدة وشعب الإمارات بوصول " مسبار الأمل " إلى المريخ والذي يعد فخرا للجميع تم بسواعد وطنية .

وقال : إن تزامن وصول " مسبار الأمل " إلى المريخ مع تنظيم بطولة فزاع الدولية لقوى " أصحاب الهمم" وإطلاق مسمى " مسبار الأمل " على هذه الدورة يمثل فأل حسن حيث دخلناها بكل التحديات في ظل جائحة "كورونا" التي اجتاحت العالم.

واختتم العصيمي حديثه مؤكدا أن طموح رمز العرب المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان " طيب الله ثراه " كان كبيرا ليحقق هذا الجيل حلمه بوصول "مسبار الأمل " إلى المريخ.

من ناحية أخرى تفاعل الأبطال المشاركون في دورة " مسبار الأمل " مع الإنجاز التاريخي الذي حققته الإمارات بدخول " مسبار الأمل " بنجاح إلى مداره حول كوكب الأرض وهو الأول من نوعه على مستوى الأمتين العربية والإسلامية.

ووجهت الوفود والأبطال التهنئة إلى قيادة وشعب الإمارات بوصول " مسبار الأمل " إلى المريخ والتاريخ حيث كانت فرحة " أصحاب الهمم " المتواجدين في هذا الحدث العالمي بدبي مضاعفة بتحقيق العرب لحلمهم الكبير والذي يعد مصدر فخر واعتزاز لكل خليجي وعربي.

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