كأس «إيفزا الذهبية للبولو» تنطلق الأحد

المصدر: دبي – فائز بجبوج

تحت رعاية سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، تنطلق منافسات بطولة «كأس إيفزا الذهبية» 2021 للبولو في نسختها الـ 12 الأحد المقبل، وتستمر حتى الخامس من مارس المقبل على ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية بمشاركة 8 فرق وبهانديكاب 18 جول أي من المستويات العالية.

وتم الكشف عن تفاصيل البطولة خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقد بنادي ومنتجع الحبتور للبولو بحضور محمد الحبتور، نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة الحبتور رئيس اللجنة المنظمة لسلسلة بطولات كأس دبي الذهبية، ومارتن بيدرسن رئيس مجلس إدارة هيئة المنطقة الحرة الدولية «إيفزا» ويوسف الطاهر مدير بنتلي الإمارات وسنتياغو المدير الفني وممثلي الفرق المشاركة ووسائل الإعلام.

وتم تقسيم الفرق لمجموعتين، ضمت الأولى كلاً من فرق الحبتور وبنجاش وإيفزا «مهرة» وغنتوت، والثانية الإمارات وذئاب كافو وزيدان وأبوظبي.

وسيقص شريط الافتتاح عند الثانية ظهر الأحد المقبل بمباراة بنجاش وإيفزا «مهرة»، وتعقبها في الرابعة عصراً مباراة الحبتور وغنتوت.

وقال محمد الحبتور إنه يأمل أن يرفع مستوى الهانديكاب العام المقبل إلى 20 أو 22 جول لاستقطاب فرق من جنوب أفريقيا وأوروبا، ولذلك نسعى لبناء ملعب آخر لنحلق في سماء البولو العالمي وحدها، معرباً عن أمله بأن تضيف النسخة الحالية في ظل الإجراءات الاحترازية والتباعد جملة من النجاحات.

عزيمة

وأعرب مارتن بيدرسن عن سعادته برعاية سلسلة كأس دبي الذهبية في العام الـ12 مشيراً إلى أن إقامة البطولة في ظل الجائحة وفي خضم التحديات العالمية الراهنة تجسد روح العزم والصمود لدى الشعب الإماراتي، ورغم أجواء الحذر السائدة ما زلنا نُقدم على خطوات جريئة، ونحن في هيئتنا نتشارك الروح نفسها، روح العزم والصمود والشجاعة.

شكر

وجه يوسف طاير مدير بنتلي الإمارات الشكر إلى اللجنة المنظمة على مشاركة بنتلي في هذه البطولة الرائعة، مؤكداً العلاقة الوثيقة بين الجانبين منذ فترة طويلة. وقال: نحرص على أن نكون جزءاً من النجاح الذي تشهده البطولة منذ انطلاقتها.

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