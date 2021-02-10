المرزوقي بطل كأس رئيس الدولة للقدرة

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

اختتمت أمس في قرية بوذيب العالمية للقدرة في مدينة الختم، فعاليات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للقدرة، بمشاركة 53 فارساً وفارسة من مختلف إسطبلات وأندية الفروسية في الدولة.

وأهدى الفارس عبد العزيز إبراهيم المرزوقي، على صهوة الجواد «راس الباترون سي سي اي»، إسطبلات المغاوير كأس صاحب السمو رئيس الدولة لركوب القدرة والتحمل للسباق الدولي «نجمتان» لمسافة 120 كيلومتراً وفق بنود بروتوكول بوذيب.

ونالت المركز الثاني الفارسة فاطمة جاسم المري على صهوة الجواد «كامرون» لإسطبلات دباوي، وأتى الفارس جون كارلوس من إسطبلات إم 7 في المركز الثالث.

وحصدت الفارسة لايا سوريا على صهوة «نورها» من إسطبلات سيف إبراهيم الشامسي المركز الأول، في سباق كأس صاحب السمو رئيس الدولة للملكية الخاصة لمسافة 100 كيلومتر المقام حسب بروتوكول بوذيب، الذي شارك فيه 88 فارسة وفارساً.

وحل الفارس إبراهيم الحمادي على صهوة «سيدار ريدج» من إسطبلات ماس في المركز الثاني، وجاءت الفارسة آنا فرجينا على صهوة الجواد «باسفيك سبريا» لإسطبلات فيصل بن زعل بالمركز الثالث.

توج الفائزين اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس اتحاد الفروسية والسباق، يرافقه أحمد السويدي المدير التنفيذي للاتحاد، وكيم اليوت مدير نادي أبوظبي للفروسية.

التصنيف الدولي

وفي كأس صاحب السمو رئيس الدولة لمسافة 120 كلم وفق التصنيف الدولي للسباقات، حققت إسطبلات المغاوير الفوز أيضاً بقيادة الفارس عبد العزيز إبراهيم المرزوقي على صهوة الجواد «راس الباترون سي سي اي»، قاطعاً المسافة الكلية في 6:17:00 ساعات، وبمعدل سرعة بلغ 19.30 كلم - ساعة.

وحل الفارس محمد حمود الغيلاني على صهوة الحصان «لونجرين داريوس» لإسطبلات الريف أشعب بالمركز الثاني، قاطعاً المسافة في 6:22:54 ساعات، وبمعدل سرعة بلغ 19.00 كلم- ساعة.

وحل ثالثاً الفارس عبد العزيز صالح أمين على صهوة الجواد «ديكستر دو كالفاريس» لإسطبلات بن داين الخاصة لعلي سعيد الكتبي، ومسجلاً 6:37:12 ساعات، وبمعدل سرعة بلغ 18.32 كلم- ساعة.

وفي سباق كأس صاحب السمو رئيس الدولة للملكية الخاصة وفق التصنيف الدولي للسباقات، حل في المركز الأول الفارس هاري سنج على صهوة الجواد «آر اس فيوجو» لإسطبلات العين1، قاطعاً المسافة في 5:06:46 ساعات، وبمعدل سرعة بلغ 20.42 كلم- ساعة.

وظفر الفارس محمد راشد الشبلي على صهوة الحصان «اتش ام هيرو» لإسطبلات بن حم الخاصة بالمركز الثاني.

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