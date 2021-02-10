30 لاعباً في «مواي تاي نايت» بدبي

المصدر: (أبوظبي- البيان الرياضي )

أعلن اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينغ عن انطلاقة موسمه الرياضي الجديد 2021، بعد غد بدبي، وذلك بإقامة بطولة مواي تاي نايت للمحترفين التي تشهد مشاركة 30 لاعباً ولاعبة من اللاعبين البارزين والصاعدين من خلال 15 نزالاً لمختلف الأوزان والمستويات.

وصرح عبدالله سعيد النيادي رئيس اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج رئيس الاتحاد العربي للعبة نائب رئيس الاتحاد الآسيوي أن إقامة هذه البطولة في دبي وبمشاركة نخبة مميزة من أبرز اللاعبين المميزين تأتي من منطلق حرص الاتحاد على استمرار النشاط وفقاً للإجراءات الصحية والإجراءات الاحترازية .

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