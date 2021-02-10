«معراض» تلفت الأنظار في المرموم

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

تألقت هجن أبناء القبائل من خلال مشاركتها صباح أمس في تحديات سن اليذاع لمسافة ستة كيلومترات، حيث شهدت تحفة ميادين الهجن «ميدان المرموم» إقامة عشرين شوطاً جاءت قوية ومثيرة.

وكان الفوز في التحدي الرئيسي لليذاع البكار المحليات من نصيب شعار محمد سهيل عويضان العامري والذي قدم «معراض» على الصدارة بزمن بلغ 9:03:2 دقائق، أما «بنت السنافي» فأهدت مالكها محمد حمد علي آل صافيه المري ناموس ثاني الأشواط لليذاع البكار المهجنات، وذلك بعد أن قطعت رحلة السباق بتوقيت وقدره 9:03:4 دقائق.

وعبر «العابر» مسافة ستة كيلومترات في زمن بلغ 9:09:0 دقائق ليمنح مالكه عوض عبيد حمد الوهيبي ناموس اليذاع الجعدان المحليات، فيما تمكن «الواضح» ملك سهيل سعيد ذويب العامري من حسم معركة اليذاع الجعدان المهجنات في الشوط الرابع بتوقيت وقدره 9:10:9 دقائق.

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