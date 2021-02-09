حاكم أم القيوين يشهد منافسات اليوم الرابع لمهرجان محمد بن زايد لسباقات الهجن

المصدر: وام

شهد صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى للإتحاد حاكم أم القيوين منافسات اليوم الرابع لمهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لسباقات الهجن ومزاينة الإبل "اللبسة – 2021".

كما شهد السباقات سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد ام القيوين والشيخ صقر بن سعود بن راشد المعلا وجمع من محبي ومتابعي رياضة سباقات الهجن من أبناء الدولة وإخوانهم من دول مجلس التعاون الخليجي.

وشهدت المنافسات الخاصة بفئة الإيذاع مشاركة كبيرة للمطايا والتي ركضت المطايا من خلالها على مدار 10 أشواط في الفترة المسائية والتي تقدمت معها "الظبية" لحميد سعيد النيادي في الشوط الرئيسي الأول والخاص بالإيذاع الأبكار لتحرز المركز الأول والكأس+ 1 مليون ونصف درهم وتقطع المسافة بزمن قدره 9:07:07، .

وجاءت في المركز الثاني "مبروكة" لحميد سعيد النيادي بزمن قدره 9:07:9، ووصلت في المركز الثالث "العروب" لمحمد مسلم بن قنزول العامري بتوقيت قدره 9:08:3، وفي الشوط الثاني والخاص بالجعدان كان الموعد مع "الذيب" لمنصور سعد قذلة الاحبابي محققا المركز الأول وخاطفا للبندقية + 1 مليون درهم بعد أن قطع المسافة بزمن بلغ 9:07:6، تاركا المركز الثاني ل"راهي" لفرج علي بن حودة الظاهري وبزمن قدره 9:08:00، وجاء "مدرار" لعلي راشد بن غدير الكتبي في المركز الثالث بزمن قدره 9:08:7،.

وفي الشوط الثالث حلقت "الظبي" لعبد العزيز سيف على الكتبي مع المركز الأول وناموس الشوط بتوقيت بلغ 9:09:0، وأهدت "مريفة" مالكها مسلم علي دري المنصوري ناموس الشوط الرابع بعد أن أنهت مراحل الشوط بزمن قدره 9:19:5، وفي الشوط الخامس أنتصر "وليف" لمبارك حمد علي نظمية بالمركز الأول وبزمن بلغ 9:17:3،.

وفي الشوط السادس كان "شديد" لرغش طبازه العامري أول الواصلين لخط الختام محققا المركز الأول بتوقيت قدره 9:17:2، وفازت "معزة" لمبا ك سعيد محمد الكتبي بناموس الشوط السابع بعد ان أنهت المسافة بزمن قدره 9:18:7، وفي الشوط الثامن كسب "صبر" لعمر سليمان رويشد الجهني المركز الأول بزمن قدره 9:24:2، وفي الشوط التاسع خطف "المارد" لمفتاح علي النعيمي المركز الأول وناموس الشوط بتوقيت قدره 9:24:2،.

وفي آخر أشواط الفترة المسائية وفئة الإيذاع كانت "موال" لحمد راشد غدير الكتبي على موعد مع المركز الأول والناموس بعد أن قطعت المسافة بزمن قدره 9:27:5، وشهدت المنافسات مشاركة كبيرة لملاك الهجن من أبناء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي وحصل جميع الفائزين من الشوط الثالث إلى العاشر على جائزة نقدية وصلت إلى 150 ألف درهم وجوائز نقدية قيمة لبقية الفائزين إلى المركز العاشر.

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