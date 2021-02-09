المنتخب التشيكي لرياضة الخماسي الحديث يعسكر في دبي

المصدر: دبي-البيان الرياضي

بدأ المنتخب التشيكي لرياضة الخماسي الحديث (البنتاثلون) معسكره التدريبي في دبي لمدة 11 يومًا بمجمع حمدان الرياضي متعدد الاستخدامات، وذلك في إطار استعداداتهم لخوض منافسات أولمبياد طوكيو التي ستقام خلال الفترة من 23 يوليو حتى 8 أغسطس 2021.

واختار الاتحاد التشيكي للخماسي الحديث أن تكون تدريبات أعضاء المنتخب في دبي لتوفر جميع سبل السفر والإقامة والمنشآت التدريبية بمجمع حمدان الرياضي المميز وباقي المناطق، وكذلك توفر المنشآت الفندقية الرائعة وأسلوب الحياة الحديثة وفقًا للإجراءات الاحترازية ذات المستوى العالمي والالتزام الدقيق بتطبيق البروتوكولات، حيث أصبحت دبي الوجهة المفضلة للفرق والمنتخبات العالمية لإقامة معسكرات تدريبية وخوض بطولات تنافسية ودية ورسمية في مختلف الرياضات الفردية والجماعية، وذلك بفضل سياسة الدولة في الترحيب بالجميع وتوفير سبل الراحة والأمان لهم.

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