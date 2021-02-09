«الأولمبية» تشارك بعمومية «اللجان الأولمبية العربية»

المصدر: دبي – البيان الرياضي

شاركت اللجنة الأولمبية الوطنية باجتماع الجمعية العمومية الـ 19لاتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية والذي عقد أول من أمس عن بعد حيث مثّل اللجنة المهندسة عزة بنت سليمان الأمين العام المساعد للجنة الأولمبية الوطنية للشؤون المالية والإدارية، واللواء (م) إسماعيل القرقاوي عضو المكتب التنفيذي للجنة.

بدأ اجتماع الجمعية العمومية بكلمة ترحيبية للأمير طلال بن بدر بن سعود بن عبد العزيز رئيس اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية، حيث تم اعتماد تسمية الشيخة حياة بنت عبدالعزيز آل خليفة نائباً لرئيس اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية تقديراً لعطائها وإسهاماتها وخبراتها المتميزة في دعم رياضة المرأة عربياً وقارياً ودولياً.

كما تم اعتماد جدول أعمال المكتب التنفيذي رقم 33 و34 واعتماد التقريرين المالي والأدبي والتقرير المقدم من الشيخة حياة بنت عبد العزيز آل خليفة عن رياضة المرأة.

كذلك تضمن جدول الأعمال اعتماد تعديلات النظام الأساسي، وتقرر إقامة اجتماع الجمعية العمومية القادم والانتخابات بعد أولمبياد طوكيو، مع السعي لإقامته من خلال الحضور وليس عبر الواقع الافتراضي في حال سمحت الظروف بذلك، كما تقرر تأجيل دورة الألعاب العربية المقرر إقامتها في بغداد 2021 بسبب جائحة كورونا «كوفيد – 19»،على أن يتم إرسال تعميم إلى كافة الدول الأعضاء لمن يرغب في أن يكون البلد البديل في حال تعذر استضافة بغداد للدورة ،وتم التأكيد على أهمية التواصل مع مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب بهذا الخصوص.

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