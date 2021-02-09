«الظنة» تنال كأس الأبكار في مهرجان محمد بن زايد لسباقات الهجن

المصدر: أم القيوين - وام

فازت «الظنة» لحميد سعيد النيادي بناموس الشوط الرئيسي الأول الخاص باللقايا الأبكار المفتوح في ثالث أيام منافسات مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لسباقات الهجن ومزاينة الإبل «اللبسة - 2021»، وحصدت كأس الأبكار والجائزة النقدية التي تبلغ مليوناً ونصف المليون درهم بعد أن أنهت مسافة الشوط بزمن قدره 7:42:3 دقائق، وفي الشوط الرئيسي الثاني والخاص باللقايا الجعدان كان الموعد مع «زافر» لسالم سعيد منانة الكتبي لتحرز ناموس الشوط وتخطف البندقية ومليون درهم أنهت مراحل الشوط في زمن قدره 7:43:2 دقائق، وشهد المنافسات مشاركة كبيرة لملاك الهجن من أبناء الدولة وأبناء دول مجلس التعاون الخليجي.

نتائج

وفاز بالشوط الثالث «الدرعية» لموسى عبدالعزيز عبدالله آل موسى في زمن قدره 7:43:0 دقائق، والشوط الرابع «الشاهينية» لفهد محمد عبدالله التميمي بزمن بلغ 7:46:8 دقائق، وبالشوط الخامس «الكاشح» لمنصور سيف خلفان السويدي بزمن قدره 7:47:7 دقائق، وبالشوط السادس «مغادر» لعلي عبدالله الفهيدة المري بزمن قدره 7:46:0 دقائق، وبالشوط السابع «مشغلة» لمبارك خلفان مبارك الشامسي بتوقيت بلغ 7:44:0 دقائق، وبالشوط الثامن «هوايل» لمانع أحمد مانع آل عامر بتوقيت بلغ 7:47:9 دقائق، وبالشوط التاسع «نسناس» لأحمد عبدالله فارس الدرعي بزمن قدره 7:46:1 دقائق، وبالشوط العاشر «هملول» لسالم عبدالهادي صالح المري بتوقيت قدره 7:41:3 دقائق، وبالشوط 11 «نجلا» لحميد مبارك مسلم المنصوري بزمن قدره 7:51:0 دقائق، وبالشوط 12 «العنود» لمحمد عتيق زيتون المهيري بتوقيت قدره 7:48:0 دقائق، وبالشوط 13 «محنة» لخلفان سالم حمدان المنصوري بتوقيت قدره 7:53:3 دقائق، وفي آخر أشواط الفترة المسائية كان الموعد مع «سمحة» لمحمد سالم ثعلوب الدرعي محققة المركز الأول والناموس أنهت الشوط بزمن قدره 7:56:4 دقائق وحصل جميع الفائزين بالأشواط من الثالث إلى الرابع عشر على جوائز نقدية بلغت 150 ألف درهم.

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