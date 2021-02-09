شرطة دبي تكرّم «دبي البحري»

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

تلقى نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، درعاً تكريمية من الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ ،القيادة العامة بشرطة دبي تقديراً للتعاون المستمر بين المؤسستين في إنجاح وتنظيم العديد من المبادرات المشتركة،وتسلم محمد عبد الله حارب، المدير التنفيذي للنادي، الدرع من الرائد أحمد خليفة المزينة، من الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ،بمقر النادي.

ووجه الرائد أحمد خليفة المزينة الشكر لأسرة النادي، على التعاون الكبير لإنجاح كافة الفعاليات الرياضية والوطنية والمجتمعية، ومن بينها فعالية احتفالية يوم العلم.

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