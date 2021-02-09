تألق الكندي وبن غدير في بطولة الصيد بالصقور

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

كسب جابر بن الشيخ مجرن الكندي شوط بيور جير فرخ الرمز، ببطولة فخر الأجيال للصيد بالصقور «التلواح»، التي ينظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، في منطقة الروية في دبي بالطير «ذيب»، في 18,182 ثانية، يليه فريق دبي بقيادة بطي بن الشيخ الكندي، بالطير«دبي»وفازغدير سهيل الكتبي بشوط بيور جير جرناس الرمز، بالطير «حشيم»، في 18,406 ثانية، يليه سيف جمال الحريز بالطير «ظلام»، وحقق فريق دبي بقيادة بطي بن الشيخ مجرن الكندي، المركز الأول في شوط بيور جير فرخ الرئيسي، بالطير «النخلي» في 18,140 ثانية، يليه حميد المنصوري بالطير «ذهب».

وكسب غانم المزروعي، شوط بيور جير جرناس الرئيسي، بالطير «البطين» بزمن 18,021 ثانية، يليه راشد محمد المنصوري بالطير «الشهم» ،وحقق فريق «إس إس فالكون» المركز الأول في شوط بيور جير فرخ النقدي، بالطير «سمح» بزمن 17,801 ثانية، يليه «إس بي كيه» بالطير «إس بي كيه».

تحتضن البطولة اليوم وغداً، جولتين جديدتين من دوري الإمارات وهما الجولتين الأولى والثانية لفئة الشيوخ.

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