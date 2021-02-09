24 ساعة .. وتنطلق «دولية فزاع لأصحاب الهمم»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تنطلق غداً بطولة فزاع الدولية الثانية عشرة لألعاب القوى لأصحاب الهمم «الجائزة الكبرى» دبي برعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، وأعربت الوفود عن سعادتها بإقامة أولى بطولات «أصحاب الهمم» في العالم بعد جائحة «كورونا»، موجهة الشكر إلى دبي على الاستضافة رغم كل التحديات ، وكانت منحت الاتحادات العالمية منحت الإمارات ودبي «العلامة الكاملة» خلال التقييم من أجل الانطلاقة الحقيقية لعودة بطولات «أصحاب الهمم» وإقامة هذا الحدث العالمي في دبي في ظل الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الإمارات لتتصدر المشهد.

ورحب ماجد العصيمي رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية مدير بطولات فزاع الدولية لأصحاب الهمم، بضيوف الإمارات في دبي وقال: فرحة الأبطال بعد وصولهم دبي تضاعف من مسؤولية اللجنة المنظمة لتقديم نسخة تظل عالقة بالأذهان خصوصاً أن البطولة لها قيمتها الفنية الكبيرة وتعتبر بالأرقام الأفضل في العالم.

وأضاف: أبطال «أصحاب الهمم» قطفوا ثمار البذرة التي زرعها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، بإطلاق سموه لبطولات فزاع لأصحاب الهمم قبل 12 عاماً ووجه سموه بزيادة عدد الألعاب والمشاركين لتتحول إلى ملتقى عالمي أفرز العديد من الأبطال المتميزين ،وهى تتوهج من نسخة لأخرى ليستكملها سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي، حيث ظل سموه يتابع «أصحاب الهمم» وسلامتهم من خلال الإجراءات الاحترازية التي مكنتهم من العودة إلى حياتهم الطبيعية بعد «كورونا»، ما يمثل قوة دفع كبيرة للوصول بنسخة 2021 إلى آفاق النجاح الذي نصبو إليه كما عودتنا دبي والتي باتت رقماً مهماً ومركزاً إقليمياً وعالمياً لرياضة «أصحاب الهمم»، ويمثل اهتمام القيادة الرشيدة مصدر إلهام لهذه الفئة الغالية.

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