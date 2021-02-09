البستكي: الشاطئية مفتاح نجاح التنس

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

وصف لاعب منتخب الإمارات للتنس عمر البستكي تنظيم ثلاث بطولات في تنس الشاطئية بأنه إضافة للمسابقات التي ينظمها أو يشرف عليها اتحاد التنس، وأن الاهتمام بالبطولات الشاطئية سيقود لنجاح مضاف لتنس الإمارات، مؤكداً استضافة دبي مؤخراً لثلاث بطولات أقيمت في منطقة الميناء السياحي في دبي بالتعاون مع الحبتور غراند وام باور للخدمات الرياضية، يعتبر نقطة قوة للعبة أعاد مكانتها بقوة لتصبح احدى اكثر الرياضات ممارسة، وقال البستكي إنه يشعر بسعادة غامرة لكونه وصل للأدوار النهائية في هذه البطولات.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز