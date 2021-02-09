48 لاعباً في بطولة الإمارات المفتوحة للجودو للشباب

المصدر: كلباء - البيان الرياضي

تشهد بطولة الإمارات المفتوحة للجودو لفئة الشباب التي ينظمها اتحاد الإمارات للمصارعة والجودو الجمعة المقبل بصالة نادي اتحاد كلباء بالمنطقة الشرقية ضمن برنامج الاتحاد لموسم 2020 – 2021 مشاركة 48 لاعباً من 5 أندية تتمثل في أندية الشارقة الرياضي، والشارقة للدفاع عن النفس، وخورفكان، واتحاد كلباء، والفجيرة للفنون القتالية.

وفرغت اللجنة المنظمة للمسابقة الشبابية برئاسة محمد جاسم أمين السر المساعد وسكرتير الاتحاد الكابتن شعبان السيد مقرر اللجنة من إكمال كافة الترتيبات الإدارية التي من شأنها أن تسهم في نجاح البطولة، وفقاً للترتيبات الاحترازية والبروتوكول الصحي.

وأكدت اللجنة المنظمة للبطولة على ضرورة إبراز شهادة اللياقة الصحية وشهادة فحص الكورونا عند صعود الميزان المقرر له مساء بعد غد الخميس بمقر نادي اتحاد كلباء مستضيف البطولة، وستكون المشاركة مفتوحة لكافة الأندية (كل المسجلين في كشوفات الأندية) نظراً للظروف الاستثنائية الصحية.

من جانب آخر، استعدت الأندية المشاركة للمنافسة، وأقام ناديا الفجيرة وخورفكان معسكراً مشتركاً بصالة نادي الفجيرة للفنون القتالية استعداداً للبطولة المقبلة.

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