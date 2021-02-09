«رجبي» الإمارات يشارك بالبطولة العربية في الإسكندرية

المصدر: دبي - العوضي النمر

تصل مساء اليوم بعثة منتخبنا الوطني للرجبي إلى مدينة الإسكندرية المصرية، للمشاركة في البطولة العربية السادسة للرجبي رجال وسيدات والتي ستقام على ملعب الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا البحرية يومي 12 و13 من فبراير الجاري. ويترأس بعثة منتخب الإمارات للرجال محمد سلطان الزعابي عضو مجلس الإدارة، فيما تتراس فوزية فريدون عضو مجلس الادارة بعثة منتخب للسيدات.

ويشارك في البطولة العربية السادسة للرجال كل من الإمارات، ومصر، والعراق، وسوريا، وفلسطين، والسودان، وليبيا، ولبنان، أما البطولة العربية الأولى للسيدات فسيشارك فيها الإمارات ومصر، وسوريا، ولبنان. فيما التقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري أول من أمس حسام صاحب رئيس الاتحاد المصري للرجبي، للاطمئنان على آخر الاستعدادات والتجهيزات الخاصة باستضافة مصر للبطولة العربية للرجبي للرجال والسيدات.

وأعرب وزير الرياضة عن سعادته لاستضافة مصر البطولة العربية السادسة للرجال، والبطولة العربية الأولى للسيدات، متمنياً انتشار رياضة الرجبي في مصر حيث بدأت تلاقي رواجاً لدى عدد من الأندية.

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