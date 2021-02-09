40 مليون إسترليني قيمة عقد هاميلتون في 2021

المصدر: (باريس - أ ف ب)

أعلن فريق مرسيدس تجديد عقد سائقه البريطاني لويس هاميلتون «بطل العالم سبع مرات في سباقات فورمولا 1» لموسم 2021، وسوف تستمر القصة الجميلة والشراكة بين الطرفين سنة واحدة، وتبلغ قيمة العقد الجديد لهاميلتون 40 مليون جنيه إسترليني، ويضع تجديد العقد، هاميلتون، على طريق اللقب الثامن في مسيرته الاحترافية إذ سينفرد في حال تحقيقه هذا الموسم، بالرقم القياسي العالمي في عدد الألقاب في فورمولا 1 والذي يتقاسمه حالياً مع الأسطورة الألماني شوماخر.

وكان عقد هاميلتون مع مرسيدس انتهى في ديسمبر الماضي ولكنه حسم مستقبله أخيراً، بالاستمرار مع مرسيدس لسنة إضافية واحدة فقط.

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