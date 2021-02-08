زي سيرينا ويليامز يثير الجدل في بطولة أستراليا للتنس

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

أثارت نجمة التنس العالمية، سيرينا ويليامز، الكثير من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي بين جماهير اللعبة، بعد ظهورها في مباراتها أمام الألمانية لورا سيجموند في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، بزي بساق واحدة، وبألوان زاهية.

كما لم تظهر أي علامات على إصابة في الكتف لدى اللاعبة، وهي تحقق الفوز على لورا 6 -1 و6 -1 في أقل من ساعة، في ملعب رود لافر أرينا، ضمن مباريات بطولة أستراليا المفتوحة للتنس.

ولم يتحدث عشاق التنس عن مستوى سيرينا عقب المباراة، ولكن تركزت أغلب التعليقات على زي اللاعبة البالغة من العمر 39 عاماً، واللافت للنظر، وانقسم حوله عشاق التنس ما بين مؤيد ومعارض لهذا الاختيار الجريء.

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