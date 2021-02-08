رالي دبي الصحراوي يستعد للانطلاق 18 فبراير

المصدر: دبي - ياسر قاسم

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، يعود رالي دبي الصحراوي للانطلاقة بين 18 و20 الجاري ، والذي يمثل الجولة الثانية لبطولة العالم للراليات الصحراوية الطويلة ، وجولة الافتتاح لبطولة العالم للدراجات النارية، بعد توقف 22 شهراً، بسبب جائحة «كورونا»، ويشارك في النسخة الجديدة نخبة من السائقين والدراجين الدوليين، وتمتد جولات كأس العالم للدراجات النارية «فيم» بعد دبي لتقام في الأردن وقطر والبرتغال والبرازيل وإسبانيا وهنغاريا وتشيلي.وتقدم محمد بن سليم رئيس منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية، نائب رئيس الاتحاد الدولي للسيارات بالشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، لمساندته وتشجيعه، مما كان له دور حيوي في استعادة بطولة كأس العالم للراليات الصحراوية.

موافقات

وأكد بن سليم، الحصول على الموافقات الرسمية لإقامة الرالي بشرط الالتزام الصارم بتطبيق البروتوكول الصحي لجائحة «كوفيد 19» الذي وضعته منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية، وقال: عملنا عن كثب مع الدوائر الحكومية والاتحاد الدولي للسيارات والاتحاد الدولي للدراجات النارية ، لوضع إجراءات صارمة لضمان سلامة جميع المعنيين في الحدث، ونحرص كجزء من بروتوكول «كوفيد 19» على خضوع جميع المنافسين وطواقم الخدمة والصيانة والمسؤولين والمراقبين وجميع المشاركين في الرالي لفحص «كورونا» قبل 24 ساعة من الانطلاق بنتيجة سلبية.

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